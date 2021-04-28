У Раді Європи закликали Україну розслідувати убивства Гонгадзе, Комарова, Шеремета

У Раді Європи закликали українську владу забезпечити незалежне повторне розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, розслідувати вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова і урахувати свідчення щодо можливої причетності КДБ Білорусі при розслідуванні убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в оприлюдненій 28 квітня щорічній доповіді за 2021 рік Платформи Ради Європи захисту журналістики та безпеки журналістів, повідомляє "Європейська правда".

"Партнерські організації вітають той факт, що офіс Генерального прокурора України проводить повторне розслідування справи Георгія Гонгадзе після рішення Комітету міністрів про виконання рішення Європейського суду в грудні 2020 року.

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Ми закликаємо владу забезпечити, щоб розслідування було ретельним і незалежним, так щоб воно могло ефективно виявити і притягнути до відповідальності винних у його вбивстві", - йдеться у доповіді.

Крім того, доповідь закликає провести вичерпне розслідування вбивства Вадима Комарова, яке називають таким, що "схоже, стане ще одним випадком безкарності".

"Нарешті, в світлі нових доказів можливої ​​причетності білоруського КДБ до вбивства Павла Шеремета, ми закликаємо українську владу провести нове розслідування обставин його вбивства", - йдеться у документі.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) розглянув виконання українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України" і висловив стурбованість з приводу незавершеного розслідування через 20 років після вбивства журналіста.