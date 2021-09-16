Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

На Канарських островах очікують на виверження вулкану після 4200 мініземлетрусів

Четвер, 16 вересня 2021, 15:21

Влада Іспанії активувала попередження про ризик виверження вулкану Тенегія на канарському острові Ла-Пальма після фіксації понад 4000 невеличких землетрусів за останні дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Група експертів, що стежать за ситуацією, вважає, що ця сейсмічна активність може призвести до виверження вулкана найближчими днями чи тижнями.

Однак явних ознак неминучого виверження немає. У вівторок влада підняла рівень попередження про вулканічну небезпеку до "жовтого".

"Ми не можемо дати короткостроковий прогноз. Але все вказує на те, що це переросте в землетруси більшої магнітуди, які будуть більш інтенсивними та відчутнішими для населення", - сказала Марія Хосе Бланко, директор Національного географічного інституту на Канарських островах.

Перші поштовхи, які почалися минулої суботи, фіксувалися на глибині 20 кілометрів, а вже в середу вони були розташовані на глибині 6 і 8 кілометрів, при цьому 20 поштовхів мали глибину менше трьох кілометрів.

Останнє виверження Тенегії відбулося в жовтні 1971 року, тоді вулкан вивергав лаву протягом понад трьох тижнів у південній частині острова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія стихійні лиха
powered by lun.ua

Статті

Спроба №3: чому Болгарія ніяк не може сформувати коаліцію та які наслідки це матиме

Болгарія ніяк не може вийти з глибокої політичної кризи. І схоже, з кожним новим кроком ще більше заглиблюється у безвихідь. 
16 вересня 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Кругляк 2.0: як Україна йде до нової суперечки з ЄС

Найближчим часом Україна скасує мораторій на експорт необробленої деревини. Але таким чином, щоб залишити неможливим продаж кругляка за кордон.
16 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Джон Болтон: До НАТО не приймають країни, де йде війна. Але український випадок – особливий

Ексрадник президента Трампа: "Нам варто змінити уявлення, яке існувало за часів адміністрацій Трампа та Обами, ніби США насправді не прихильні до членства України".
15 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда