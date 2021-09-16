На Канарських островах очікують на виверження вулкану після 4200 мініземлетрусів

Влада Іспанії активувала попередження про ризик виверження вулкану Тенегія на канарському острові Ла-Пальма після фіксації понад 4000 невеличких землетрусів за останні дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Група експертів, що стежать за ситуацією, вважає, що ця сейсмічна активність може призвести до виверження вулкана найближчими днями чи тижнями.

Однак явних ознак неминучого виверження немає. У вівторок влада підняла рівень попередження про вулканічну небезпеку до "жовтого".

"Ми не можемо дати короткостроковий прогноз. Але все вказує на те, що це переросте в землетруси більшої магнітуди, які будуть більш інтенсивними та відчутнішими для населення", - сказала Марія Хосе Бланко, директор Національного географічного інституту на Канарських островах.

Перші поштовхи, які почалися минулої суботи, фіксувалися на глибині 20 кілометрів, а вже в середу вони були розташовані на глибині 6 і 8 кілометрів, при цьому 20 поштовхів мали глибину менше трьох кілометрів.

Останнє виверження Тенегії відбулося в жовтні 1971 року, тоді вулкан вивергав лаву протягом понад трьох тижнів у південній частині острова.