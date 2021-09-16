На Канарских островах ожидают извержения вулкана после 4200 микроземлетрясений

Власти Испании активировали предупреждение о риске извержения вулкана Тенегия на канарском острове Ла-Пальма после фиксации более 4000 небольших землетрясений за последние дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Группа экспертов, следящих за ситуацией, считает, что эта сейсмическая активность может привести к извержению вулкана в ближайшие дни или недели.

Однако явных признаков неизбежного извержения нет. Во вторник власти подняли уровень предупреждения о вулканической опасности до "желтого".

"Мы не можем дать краткосрочный прогноз. Но все указывает на то, что это перерастет в землетрясения большей магнитуды, которые будут более интенсивными и ощутимыми для населения", - сказала Мария Хосе Бланко, директор Национального географического института на Канарских островах.

Первые толчки, которые начались в минувшую субботу, фиксировались на глубине 20 километров, а уже в среду они были расположены на глубине 6 и 8 километров, при этом 20 толчков имели глубину менее трех километров.

Последнее извержение Тенегии произошло в октябре 1971 года, тогда вулкан извергал лаву на протяжении более трех недель в южной части острова.