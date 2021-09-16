Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Італія першою в Європі запровадила обов'язкові COVID-паспорти для всіх, хто працює

Четвер, 16 вересня 2021, 19:26

Уряд Італії підтримав нову постанову про поширення так званої "зеленої перепустки" на всіх працівників, як у державному, так і в приватному секторі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Рішення, ймовірно, набуде чинності з 15 жовтня. Засідання уряду ще триває і деталі будуть оголошені пізніше. У документі передбачено відсторонення від роботи після 5 днів відсутності через те, що працівник не має ковід-перепустки.

Регіони попросили уряд продовжити термін дії тестів на коронавірус до 72 годин, а не до 48. Поки невідомо чи виконане це прохання.

З середини жовтня необхідно буде мати щеплення, зробити тест або надати доказ одужання від Covid, щоб увійти до державних та приватних установ, а також в магазини та ресторани.

Працівників, які вийдуть без ковід-перепустки, планують жорстко штрафувати, але не звільняти: на суми від 600 до 1500 євро, і ще більші - у разі виявлення підробки документа. 

На сьогодні, за даними уряду, 13,9 мільйона працівників вже мають "зелену перепустку", 4,1 мільйона досі не мають.

За останню добу в Італії підтвердили 5117 нових випадків інфікування та 67 випадків смертей, пов'язаних з коронавірусом. У лікарнях перебувають 4018 пацієнтів з коронавірусом, 531 з них – в палатах інтенсивної терапії.

Хоча деякі держави Європейського Союзу наказали своїм медичним працівникам зробити щеплення, жодна з них не зробила "зелену перепустку" обов’язковою для всіх працівників.

Італія займає друге місце в Європі за кількістю загиблих від COVID-19 після Великобританії, з моменту початку пандемії у 2020 році понад 130 000 людей померли від цієї хвороби.

Близько 74% населення Італії отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, а 68% повністю вакциновані.

Нагадаємо, з 1 вересня ковід-сертифікат в Італії став обов’язковим на внутрішніх авіарейсах, у поїздах далекого прямування, міжрегіональних автобусах і поромах, для відвідання занять в університетах та для всіх працівників навчальних закладів.

Читайте також: Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Вакцини Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Спроба №3: чому Болгарія ніяк не може сформувати коаліцію та які наслідки це матиме

Болгарія ніяк не може вийти з глибокої політичної кризи. І схоже, з кожним новим кроком ще більше заглиблюється у безвихідь. 
16 вересня 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Кругляк 2.0: як Україна йде до нової суперечки з ЄС

Найближчим часом Україна скасує мораторій на експорт необробленої деревини. Але таким чином, щоб залишити неможливим продаж кругляка за кордон.
16 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Джон Болтон: До НАТО не приймають країни, де йде війна. Але український випадок – особливий

Ексрадник президента Трампа: "Нам варто змінити уявлення, яке існувало за часів адміністрацій Трампа та Обами, ніби США насправді не прихильні до членства України".
15 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда