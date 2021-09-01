Потяги, університети та інше: Італія розширила вимогу ковід-сертифіката

З 1 вересня в Італії ковід-сертифікат стає обов’язковим для доступу до ще низки послуг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Ковід-сертифікат має посвідчувати щеплення від коронавірусу, або наявність свіжого негативного тесту (до 48 годин), або перенесену хворобу (протягом останніх пів року). Щеплені люди зможуть скористатись своїм сертифікатом вже з 15 дня після першої дози, а після завершення курсу вакцинації сертифікат буде дійсним 9 місяців (розглядають можливість продовження до 12 місяців).

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Сертифікат стає обов’язковим на внутрішніх авіарейсах, у поїздах далекого прямування, міжрегіональних автобусах і поромах, для відвідання занять в університетах та для всіх працівників навчальних закладів. Якщо за п’ять днів з початку дії правил хтось із них не подбає про отримання сертифіката, з ними призупинять контракт.

Від школярів, незалежно від віку, сертифікат не вимагатимуть.

У транспорті і далі залишається обов’язковою маска, а заповненість салону має становити не більше 80% (крім деяких винятків). Якщо у потязі виявлять пасажира з підробленим сертифікатом, або людина відмовиться показувати його, такого пасажира висаджуватимуть на найближчій зупинці.

Водночас у муніципальному громадському транспорті та регіональних поїздах сертифікат не вимагатимуть.

Нові вимоги не поширюються на дітей віком до 12 років, яким ще не можна вакцинуватися, а також людей, які мають підтверджені протипоказання для вакцинації.

До цього часу, з 6 серпня, ковід-сертифікат вимагали для допуску у ресторани, басейни, спортзали та на стадіони.



