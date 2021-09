Посли G7 розповіли про зустріч у Зеленського щодо блокування судової реформи

Посли країн "Групи семи" після зустрічі в Офісі президента щодо блокування судової реформи заявили, що почули одностайне зобов’язання реформувати Вищу раду правосуддя.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням провести реформу ВРП", - заявили посли у своєму Twitter.

Вони розповіли, що на зустрічі наголосили на міжнародній підтримці, яку пропонують Україні для реформи цього органу згідно із законами, схваленими Радою у липні, що передбачають, зокрема, включення до Етичної ради при ВРП висококваліфікованих міжнародних експертів.

"Реформа ВРП - це історична можливість створити ефективну та чесну судову систему, яку українці вимагають і на яку заслуговують. Посли закликали Раду суддів і всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП", - зазначають посли G7.

