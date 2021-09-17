Посли G7 розповіли про зустріч у Зеленського щодо блокування судової реформи

Посли країн "Групи семи" після зустрічі в Офісі президента щодо блокування судової реформи заявили, що почули одностайне зобов’язання реформувати Вищу раду правосуддя.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням провести реформу ВРП", - заявили посли у своєму Twitter.

Вони розповіли, що на зустрічі наголосили на міжнародній підтримці, яку пропонують Україні для реформи цього органу згідно із законами, схваленими Радою у липні, що передбачають, зокрема, включення до Етичної ради при ВРП висококваліфікованих міжнародних експертів.

"Реформа ВРП - це історична можливість створити ефективну та чесну судову систему, яку українці вимагають і на яку заслуговують. Посли закликали Раду суддів і всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП", - зазначають посли G7.

HCJ reform is a historic opportunity to deliver the effective, honest judiciary that Ukrainians demand and deserve. Ambassadors called upon the Council of Judges and all 🇺🇦 partners to ensure the swift nomination of 🇺🇦 experts to join the HCJ Ethics Council. 3/3 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 16, 2021

Як перед тим повідомили в Офісі президента, голова комітету ВР з питань правової політики Андрій Костін закликав Раду суддів України делегувати своїх представників до Етичної ради, щоб це не сприймалося як блокування реформи ВРП і судової реформи як такої.

Голова Ради суддів Богдан Моніч запевнив, що Рада суддів "налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо", але має пропозиції щодо удосконалення процедури обрання членів Етичної ради.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська зазначила, що "хоча Рада суддів і не обрала з першого разу представників до Етичної ради, цим вона не порушила закон, і вони надалі голосуватимуть, поки не оберуть цих осіб".

Учасники зустріч також підготували спільну заяву, в якій, зокрема, йдеться, що вони "занепокоєні тим, що Рада суддів України не здійснила протягом 30 днів вичерпних заходів задля належної реалізації вимог Закону № 1635-IX в частині делегування кандидатів з числа суддів або суддів у відставці до складу Етичної ради, чим відтермінувала її формування на невизначений час".

Як повідомлялося, 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради - органу за участю міжнародних експертів, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

10 вересня міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання з-поміж них членів відбіркових комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

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