Послы G7 рассказали о встрече у Зеленского по вопросу блокирования судебной реформы

Послы стран "семерки" после встречи в Офисе президента по вопросу блокирования судебной реформы заявили, что услышали единодушное обязательство реформировать Высший совет правосудия (ВСП).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы услышали все стороны, включая единогласное обязательство провести реформу ВСП", - заявили послы в своем Twitter.

Они рассказали, что на встрече акцентировали на международной поддержке, которую предлагают Украине для реформы этого органа в соответствии с законами, принятыми Верховной радой в июле, предусматривающими в том числе включение в Этический совет при ВСП высококвалифицированных международных экспертов.

"Реформа ВСП - это историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и которую заслуживают. Послы призвали Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в состав Этического совета", - отмечают послы "семерки".

HCJ reform is a historic opportunity to deliver the effective, honest judiciary that Ukrainians demand and deserve. Ambassadors called upon the Council of Judges and all 🇺🇦 partners to ensure the swift nomination of 🇺🇦 experts to join the HCJ Ethics Council. 3/3 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 16, 2021

Как ранее сообщили в Офисе президента, председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин призвал Совет судей Украины делегировать своих представителей в Этический совет, чтобы это не воспринималось как блокирование реформы ВСП и судебной реформы как таковой.

Председатель Совета судей Богдан Монич заверил, что Совет судей "настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем", но есть предложения по совершенствованию процедуры избрания членов Этического совета.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская отметила, что "хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон, и они в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут этих представителей".

Участники встречи также подготовили совместное заявление, в котором, в частности, говорится, что они "обеспокоены тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение 30 дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований Закона № 1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей отставке в состав Этического совета, чем отложил его формирование на неопределенное время".

Как сообщалось, 13 сентября Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте на должности членов Этического совета - органа с участием международных экспертов, который должен играть ключевую роль в очищении Высшего совета правосудия.

10 сентября международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания из них членов отборочных комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

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