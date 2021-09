Послы G7 рассказали о встрече у Зеленского по вопросу блокирования судебной реформы

Послы стран "семерки" после встречи в Офисе президента по вопросу блокирования судебной реформы заявили, что услышали единодушное обязательство реформировать Высший совет правосудия (ВСП).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы услышали все стороны, включая единогласное обязательство провести реформу ВСП", - заявили послы в своем Twitter.

Они рассказали, что на встрече акцентировали на международной поддержке, которую предлагают Украине для реформы этого органа в соответствии с законами, принятыми Верховной радой в июле, предусматривающими в том числе включение в Этический совет при ВСП высококвалифицированных международных экспертов.

"Реформа ВСП - это историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и которую заслуживают. Послы призвали Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в состав Этического совета", - отмечают послы "семерки".

