Нідерландці, найвища нація у світі, поменшали

Найвища нація у світі, якою вважаються нідерландці, за останні десятиліття стала трохи нижчою.

Про це йдеться в пубілкації агентства AFP, повідомляє "Європейська правда".

Як заявили у статистичному управлінні країни, покоління нідерландців, які народилися в 2001 році, є нижчим, ніж покоління 1980 року народження.

Високі 19-річні нідерландські чоловіки нині мають середній зріст 182,9 см, а жінки - в середньому 169,3 см. Чоловіки 2001 року народження в середньому на 1 см нижчі, ніж покоління 1980 року, жінки - на 1,4 см.

У дослідженні сказано, що такі фактори як імміграція та дієта, ймовірно, є відповідальними за зміну зросту населення країни.

"Протягом минулого століття ми ставали все вищі і вищі, але з 1980 року зростання зупинилося", - йдеться в повідомленні статистичного відомства.

Попри нові дані нідерландці, як і раніше, є найвищою нацією в світі, йдеться в заяві Центрального статистичного бюро.

Нідерландські чоловіки стоять на першому місці перед чоловіками Чорногорії, Естонії та Боснії, а жінки – перед жительками Чорногорії, Данії та Ісландії.

Найнижчі чоловіки живуть в Східному Тиморі, найнижчі жінки - в Гватемалі.