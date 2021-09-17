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Голландцы, самая высокая нация в мире, уменьшились

Пятница, 17 сентября 2021, 15:44

Самая высокая нация в мире, которой считаются голландцы, за последние десятилетия стала немного ниже.

Об этом говорится в пубилкации агентства AFP, сообщает "Европейская правда".

Как заявили в статистическом управлении страны, поколения нидерландцев, которые родились в 2001 году, ниже, чем поколение 1980 года рождения.

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Высокие 19-летние нидерландские мужчины сейчас имеют средний рост 182,9 см, а женщины - в среднем 169,3 см. Мужчины 2001 года рождения в среднем на 1 см ниже, чем поколение 1980 года, женщины - на 1,4 см.

В исследовании говорится, что такие факторы как иммиграция и диета, вероятно, ответственны за изменение роста населения страны.

"В течение прошлого века мы становились все выше и выше, но с 1980 года рост остановился", - говорится в сообщении статистического ведомства.

Несмотря на новые данные голландцы, как и раньше, являются самой высокой нацией в мире, говорится в заявлении Центрального статистического бюро.

Нидерландские мужчины стоят на первом месте перед мужчинами Черногории, Эстонии и Боснии, а женщины - перед жительницами Черногории, Дании и Исландии.

Самые низкие мужчины живут в Восточном Тиморе, самые низкие женщины - в Гватемале.

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Нидерланды ЕвроЖизнь
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