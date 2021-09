Байден сподівається знову відвідати Україну

Президент США Джо Байден заявив про бажання знову відвідати Україну.

Як передає "Європейська правда", про це написав журналіст американського видання CBSNews Ед О`Кіф у Twitter.

"Президент Джо Байден зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським. Байден каже, що США "твердо віддані" суверенітету України "перед лицем російської агресії". Пізніше він додав, що сподівається в майбутньому знову відвідати Україну" - написав він.

WHITE HOUSE — @POTUS Biden meets with Ukraine President @ZelenskyyUa l. Biden says US is “firmly committed” to Ukrainian sovereignty “in the race of Russian aggression.” He added later he hopes to visit Ukraine again in the future. pic.twitter.com/90XeYYuZHj