Дипломати працюють над підготовкою візиту Байдена в Україну - Кулеба

Українські дипломати працюють над підготовкою візиту президента США Джо Байдена в Україну, зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Заява міністра прозвучала в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда".

Домовленості щодо візиту ще немає, але Кулеба переконаний, що Джо Байден відвідає Україну за час свого перебування на посаді президента США.

"Безумовно, ми працюємо над зворотним візитом (президента США Джозефа Байдена в Україну – ЄП.). Я переконаний, що за час його президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз - ми до них, потім - вони до нас", - підкреслив Кулеба.

Востаннє Джо Байден відвідував Україну в січні 2017 року на посаді віцепрезидента США.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Вашингтона 31 серпня.

1 вересня відбудеться зустріч президентів України та США в Білому домі. Заплановані переговори віч-на-віч та у розширеному форматі. Після зустрічі планується спільна заява, але пресконференція не анонсувалася.

У Білому домі вже розповіли про ключові домовленості, які будуть досягнуті між Україною та США в рамках зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.