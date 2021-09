Байден надеется вновь посетить Украину

Президент США Джо Байден заявил о желании вновь посетить Украину.

Как передает "Европейская правда", об этом написал журналист американского издания CBSNews Эд О`Киф в Twitter.

"Президент Джо Байден встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден говорит, что США "твердо привержены" суверенитету Украины "перед лицом российской агрессии". Позже он добавил, что надеется в будущем вновь посетить Украину"- написал он.

WHITE HOUSE — @POTUS Biden meets with Ukraine President @ZelenskyyUa l. Biden says US is “firmly committed” to Ukrainian sovereignty “in the race of Russian aggression.” He added later he hopes to visit Ukraine again in the future. pic.twitter.com/90XeYYuZHj