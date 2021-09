Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану

Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

Блінкен був присутній на зустрічі президентів США і України.

"Було приємно приєднатися до зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми віддані світлому і процвітаючому майбутньому України. Я дякую Україні за її допомогу в евакуації тих, хто знаходиться в групі ризику в Афганістані ", - написав Блінкен.

It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan.