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Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану

Четвер, 2 вересня 2021, 08:40

Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

Блінкен був присутній на зустрічі президентів США і України.

"Було приємно приєднатися до зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми віддані світлому і процвітаючому майбутньому України. Я дякую Україні за її допомогу в евакуації тих, хто знаходиться в групі ризику в Афганістані ", - написав Блінкен.

Раніше повідомлялося, що  завдяки українським військовим вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади - після невдалих спроб Канади і США.

Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну в понеділок ввечері.

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