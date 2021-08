США вивели війська з Афганістану і призупинили дипломатичну присутність

Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну в понеділок ввечері.

Про це заявив глава Центрального командування США Френк Маккензі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виведення з Афганістану і закінчення військової місії з евакуації американських громадян, громадян третіх країн і вразливих афганців", - сказав Маккензі.

"Останній C-17 вилетів з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 30 серпня... З цим відходом пов'язано багато горя. Ми не вивезли всіх, кого хотіли", - додав він.

Останнім американським військовим, який покинув Афганістан, став генерал-майор Кріс Донаг'ю, командувач 82-ї повітряно-десантної дивізії.

The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL