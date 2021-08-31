США вивели війська з Афганістану і призупинили дипломатичну присутність

Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну в понеділок ввечері.

Про це заявив глава Центрального командування США Френк Маккензі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виведення з Афганістану і закінчення військової місії з евакуації американських громадян, громадян третіх країн і вразливих афганців", - сказав Маккензі.

"Останній C-17 вилетів з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 30 серпня... З цим відходом пов'язано багато горя. Ми не вивезли всіх, кого хотіли", - додав він.

Останнім американським військовим, який покинув Афганістан, став генерал-майор Кріс Донаг'ю, командувач 82-ї повітряно-десантної дивізії.

The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2021

Центральне командування США опублікувало його фото з камери нічного бачення, коли генерал заходив на борт літака в кабульському аеропорту імені Хаміда Карзая.

"Останній американський солдат залишає Афганістан", - написало командування в Twitter.

Військова місія в Афганістані стала найтривалішою в історії США і тривала 20 років. За цей час загинули 2460 американських солдатів.

Сполучені Штати також призупинили свою дипломатичну присутність в Афганістані. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що для пов'язаної з Афганістаном дипломатичної діяльності буде використовуватися консульство США в Досі (Катар).

У Пентагоні раніше заявили, що від початку евакуації після захоплення влади талібами США та їхні союзники евакуювали з Афганістану понад 122 тисячі людей.

За даними МЗС, Україна евакуювала з Афганістану понад 650 осіб. Українські військові провели евакуацію перекладачів з Кабула після невдалих спроб Канади і США.