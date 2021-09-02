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В ЄС заявили про відсутність нагальної потреби в третій дозі вакцини

Четвер, 2 вересня 2021, 09:00

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що "немає гострої необхідності" у бустерній дозі вакцини проти коронавірусу на основі поточних даних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Докази, засновані на ефективності вакцини та тривалості захисту, показують, що всі вакцини, дозволені в ЄС/ЄЕЗ, наразі мають високий захист від госпіталізації, важкого перебігу хвороби та смерті, пов'язаної з COVID-19",- йдеться у заяві ECDC.

Агентство також підкреслило, що майже одна третина дорослих у віці старше 18 років у ЄС та ЄЕЗ досі не повністю вакциновані.

 "У цій ситуації пріоритетом зараз має бути вакцинація всіх тих осіб, які мають право на це і які ще не пройшли курс вакцинації" - заявили в центрі.

ЄС оголосив у вівторок, що 70% дорослих у блоці повністю вакциновані.

Бустерні дози стали дуже спірними у багатих країнах, враховуючи, що більшість населення світу ще не отримала першої дози. Всесвітня організація охорони здоров'я попросила багаті країни почекати з третьою дозою до кінця вересня.

ECDC також підкреслив, що бачить різницю між третьою дозою для всіх та для тих, хто має імунодефіцит. Додаткові щеплення "вже повинні бути розглянуті для людей з сильно ослабленою імунною системою як частина їх первинної вакцинації, якщо вони не досягають належного рівня захисту від стандартної первинної вакцинації", - йдеться у повідомленні. Аналогічну позицію у своєму оголошенні цього вечора висловила незалежна британська комісія з вакцин.

ECDC додав, що літнім людям, особливо тим, хто проживає в будинках для догляду, можуть бути призначені додаткові дози "як запобіжний захід".

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Вакцини
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