В ЕС заявили об отсутствии необходимости в третьей дозе вакцины

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил, что "нет острой необходимости" в бустерной дозе вакцины против коронавируса на основе текущих данных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Доказательства, основанные на эффективности вакцины и продолжительности защиты, показывают, что все вакцины, разрешенные в ЕС / ЕЭЗ, сейчас имеют высокую защиту от госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти, связанной с COVID-19", - говорится в заявлении ECDC .

Агентство также подчеркнуло, что почти одна треть взрослых в возрасте старше 18 лет в ЕС и ЕЭЗ до сих пор не полностью вакцинированы.

"В этой ситуации приоритетом сейчас должна быть вакцинация всех лиц, имеющих право на это и еще не прошедших курс вакцинации", - заявили в центре.

ЕС объявил во вторник, что 70% взрослых в блоке полностью вакцинированы.

Бустерные дозы стали очень спорными в богатых странах, учитывая, что большинство населения мира еще не получило первой дозы. Всемирная организация здравоохранения попросила богатые страны повременить с третьей дозой до конца сентября.

ECDC также подчеркнул, что видит разницу между третьей дозой для всех и для тех, кто имеет иммунодефицит. Дополнительные прививки "уже должны быть рассмотрены для людей с сильно ослабленной иммунной системой как часть их первичной вакцинации, если они не достигают должного уровня защиты от стандартной первичной вакцинации", - говорится в сообщении. Аналогичную позицию в своем объявлении в этот вечер выразила независимая британская комиссия по вакцинам.

ECDC добавил, что пожилым людям, особенно тем, кто проживает в домах ухода, могут быть назначены дополнительные дозы "в качестве меры пресечения".