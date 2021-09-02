На Канарські острови прибуло вдвічі більше мігрантів з Африки, ніж торік

Кількість мігрантів, які намагалися дістатися іспанських Канарських островів з Північної або Західної Африки, зросла більш ніж удвічі у порівнянні з 2020 роком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства внутрішніх справ, загалом 8222 мігранти незаконно прибули на Канари в період з 1 січня по 15 серпня проти 3364 за аналогічний період минулого року.

Понад 23 000 мігрантів прибули на архіпелаг у 2020 році, що було восьмикратним збільшенням у порівнянні з 2019 роком і стало одним із найзавантаженіших років для таких перетинів за останнє десятиліття, що викликає напругу на островах.

Загальна кількість прибулих до Іспанії в 2020 році зросла на 29%, досягнувши майже 42 000 осіб.

На початку цього року влада відкрила кілька таборів для мігрантів на Канарах. Вони були розроблені як більш стабільне рішення після напливу 2020 року, коли сотні людей тижнями сиділи у тісному імпровізованому таборі біля доку, де умови жорстко критикували правозахисні групи.

Іспанська морська рятувальна служба в середу врятувала близько 100 мігрантів, які намагалися дістатися Канарських островів.