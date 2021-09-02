На Канарские острова прибыло вдвое больше мигрантов из Африки, чем в прошлом году

Количество мигрантов, которые пытались добраться до испанских Канарских островов из Северной или Западной Африки, выросло более чем вдвое по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства внутренних дел, 8222 мигранта незаконно прибыли на Канары в период с 1 января по 15 августа против 3364 за аналогичный период прошлого года.

Более 23 000 мигрантов прибыли на архипелаг в 2020 году, что оказалось восьмикратным увеличением по сравнению с 2019 годом и стало одним из самых загруженных годов за последнее десятилетие.

Общее количество прибывших в Испанию в 2020 году выросло на 29%, достигнув почти 42 000 человек.

В начале этого года власти открыли несколько лагерей для мигрантов на Канарах. Они были разработаны как более стабильное решение после наплыва 2020 года, когда сотни людей неделями сидели в тесном, поспешно обустроенном лагере возле дока, условия в котором подвергли жесткой критике правозащитные группы.

Испанская морская спасательная служба в среду спасла около 100 мигрантов, пытавшихся добраться до Канарских островов.