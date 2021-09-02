Рейтинг блоку Меркель впав до рекордно низького рівня за три тижні до виборів

Рейтинг консервативного блоку ХДС/ХСС впав до рекордно низького рівня за три тижні до парламентських виборів у Німеччині.

Про це свідчать дані опитування DeutschlandTrend, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Tagesschau.

Якби загальні вибори відбулися в найближчу неділю, блок ХДС/ХСС отримав би 20% голосів - на сім пунктів менше у порівнянні з попереднім місяцем. Це найнижче значення, яке коли-небудь мав блок у цьому опитуванні.

Лідерство у рейтингу має Соціал-демократична партія, яка покращила свої позиції на сім пунктів до 25%.

"Зелені" йдуть на третьому місці із підтримкою 16% виборців. За місяць партія втратила три пункти. За ними йдуть "Вільні демократи" з 13% (+1), права "Альтернатива для Німеччини" - 12% (+2) та партія "Ліві" - 6%.

Серед опитаних 35% наразі віддають перевагу уряду, очолюваному СДПН - це на п'ять пунктів більше, ніж в опитуванні від 20 серпня. 24% хотіли б, щоб ХДС/ХДС і надалі очолював федеральний уряд (-6%). Кожен восьмий (13%; -2) виступає за коаліцію, очолювану "Зеленими". 28% (+3) не висловлюють переваги в цьому контексті.

Якби канцлера Німеччини обирали прямим голосування, за лідера СДПН Олафа Шольца проголосували б 43% виборців. Очільника Християнсько-демократичного союзу Арміна Лашета підтримали б лише 16%, за лідерку "Зелених" Анналену Бербок проголосували б 12% громадян. 29% досі не можуть або не хочуть обирати когось із трьох політиків.

Минулого тижня опитування Bild також показало, що Соціал-демократична партія Німеччини значно випереджає консервативний блок ХДС/ХСС.

Як повідомлялося, 70% виборців блоку Меркель хочуть заміни кандидата у канцлери Арміна Лашета.