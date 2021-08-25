70% виборців блоку Меркель хочуть заміни кандидата у канцлери Лашета

Згідно з новим опитуванням, опублікованим у середу, за місяць до виборів у Німеччині, прихильники правоцентристських християнських демократів серйозно сумніваються у кандидатурі на пост канцлера Арміна Лашета.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство dpa.

За результатом опитування, яке провела дослідницька група Civey, 70% тих, хто підтримує Християнсько-демократичний союз (ХДС) і їх баварську сестринську партію, Християнсько-соціальний союз (ХСС), виступають за заміну Лашета на лідера ХСС Маркуса Зьодера.

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Зьодера був фаворитом на пост кандидата в канцлери від обох партій, але в підсумку програв Лашету у конкурсі на цю посаду в квітні.

На питання, чи повинен лідер ХСС Маркус Зьодер замінити лідера ХДС Арміна Лашета як кандидата блоку на пост канцлера, тільки 23% прихильників ХДС/ХСС заявили, що вони підтримують Лашета.

Незважаючи на хороший старт кампанії, схильний до політичних помилок Лашет в останні тижні опинився під тиском через погані рейтинги ХДС/ХСС.

Опитування Інституту Forsa, опубліковане у вівторок, показало, що лівоцентристська Соціал-демократична партія (СДПН) зараз лідирує, випереджаючи як ХДС/ХСС, так і "Зелених".

За даними інституту, це перший раз, коли СДПН випередила ХДС/ХСС з жовтня 2006 року, найнижчий рейтинг партії Меркель з моменту створення інституту в 1984 році.

Однак у вівторок прем'єр-міністр Баварії Зьодер, схоже, виключає можливість включення себе у виборчу боротьбу, заявивши телеканалу muenchen.tv, що у нього більше немає амбіцій балотуватися на пост канцлера - ні зараз, ні через чотири роки.