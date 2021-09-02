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В Албанії сформували новий уряд, 12 із 16 міністрів - жінки

Четвер, 2 вересня 2021, 20:49

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама оголосив склад нового Кабінету міністрів, надавши жінкам 12 з 16 посад у своїй команді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Вісім з 12 міністерств нового уряду будуть очолювати жінки і тільки чотири - чоловіки. Всі чотири міністри без портфеля також будуть жінками. Четверо з 16 міністрів є новачками в політиці.

Свої обов'язки в уряді Рами продовжить виконувати міністри у справах Європи і закордонних справ Олта Джачка.

Соціалістична партія Албанії, лідером якої є Рама, здобула перемогу за підсумками відбулась 25 квітня парламентських виборів в країні.

Нагадаємо, у червні парламент Албанії проголосував за відставку президента Іліра Мети за заяви, які, за словами правлячої партії, закликають до насильства і порушують конституцію.

Президент Албанії має здебільшого символічні повноваження, але водночас має деяку владу над судовою системою і збройними силами. Роль президента вважається аполітичною, але Мета регулярно вступає в конфлікти з урядом Еді Рами.

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Албанія
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