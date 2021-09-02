В Албании сформировали новое правительство, 12 из 16 министров - женщины

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил состав нового Кабинета министров, предоставив женщинам 12 из 16 должностей в своей команде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Восемь из 12 министерств нового правительства будут возглавлять женщины и только четыре - мужчины. Все четыре министра без портфеля также будут женщинами. Четверо из 16 министров являются новичками в политике.

Свои обязанности в правительстве Рамы продолжат исполнять министры по делам Европы и иностранных дел Олта Джачка.

Социалистическая партия Албании, лидером которой является Рама, одержала победу по итогам состоявшихся 25 апреля парламентских выборов в стране.

Напомним, в июне парламент Албании проголосовал за отставку президента Илира Меты за заявления, которые, по словам правящей партии, призывают к насилию и нарушают конституцию.

Президент Албании имеет преимущественно символические полномочия, но одновременно имеет некоторую власть над судебной системой и вооруженными силами. Роль президента считается аполитичной, но Мета регулярно вступает в конфликты с правительством Эдди Рамы.