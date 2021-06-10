Парламент Албанії проголосив імпічмент президенту

У середу парламент Албанії проголосував за відставку президента Іліра Мети за заяви, які, за словами правлячої партії, закликають до насильства і порушують конституцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

104 зі 140 депутатів парламенту проголосували за відставку Мети більше ніж за рік до закінчення його терміну. Імпічмент президенту оголосили в Албанії вперше з моменту введення багатопартійної системи в 1991 році.

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Очікується, що Конституційний суд, схвалення якого необхідне для затвердження рішення парламенту, прийме рішення протягом трьох місяців.

Соціалістична партія, яка була переобрана до парламенту в квітні, звинуватила Мету в розпалюванні насильства за його підтримку опозиційних партій. Опозиція перед парламентськими виборами стверджувала, що вони будуть сфальсифіковані.

Одна людина померла і четверо отримали поранення в перестрілці між прихильниками двох основних партій, соціалістів і демократів, за чотири дні до виборів.

Мета, який раніше очолював невеликий опозиційний рух, заперечує будь-які порушення зі свого боку і звинувачує соціалістів у організації політичної помсти.

Президент Албанії має здебільшого символічні повноваження, але водночас має деяку владу над судовою системою і збройними силами. Роль президента вважається аполітичною, але Мета регулярно вступає в конфлікти з урядом Еді Рами.