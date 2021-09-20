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Пограничная служба Польши заявила о трех умерших на границе с Беларусью

Понедельник, 20 сентября 2021, 08:54

Вблизи границы Польши и Беларуси в воскресенье найдены тела трех человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Пограничной службы Польши.

"Сегодня, 19 сентября, в приграничном с Беларусью районе обнаружены трупы трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", - говорится в сообщении пограничной службы в Twitter.

Между тем Следственный комитет Беларуси в воскресенье сообщил, что возле села Лесное "в метре от белорусско-польской границы 19 сентября обнаружено тело женщины без признаков жизни".

Рядом с телом находились трое детей, вероятно, от 7 до 15 лет, а также мужчина и пожилая женщина.

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что погибшая - гражданка Ирака 39 лет. Женщина была обнаружена без обуви, не исключено, что смерть наступила от переохлаждения.

По информации белорусского пограничного комитета, вблизи места обнаружения тела на пограничной полосе зафиксированы "явные признаки волочения тела из Польши в Беларусь".

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся около 10 000 мигрантов, которые могут заполнить Польшу и Литву.

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Польша Беларусь мигранты
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