Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Туск запропонував змінити Конституцію Польщі, щоб виключити Polexit

Понеділок, 20 вересня 2021, 12:17

Лідер польської опозиційної партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск запропонував правлячій партії "Право і справедливість" внести в Конституцію положення, яке виключить вихід з ЄС без рішення абсолютної більшості у парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Зараз в Конституції Польщі йдеться лише про правила приєднання до міжнародних організацій, а не про правила виходу з них. Ось чому для виходу з ЄС може бути досить простого акта парламенту і підпису президента.

Зміни в Конституцію неможливо внести без більшості у дві третини депутатів парламенту.

Перша реакція ПіС на пропозицію була позитивною. "Ми не говоримо ні. Насправді це цілком можливо", - сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Раніше лідер партії "Право і справедливість", віцепрем’єр Ярослав Качинський заявив, що останні суперечки з Брюсселем не означають можливого виходу Польщі з ЄС, але Польща хоче "залишатись суверенною країною".

Читайте також: Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Туск
powered by lun.ua

Статті

Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки

Безпекова угода США, Британії та Австралії спричинила скандал у трансатлантичній спільноті та стала викликом амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
20 вересня 2021 — Ганна Шелест, для Європейської правди

Східний фланг НАТО: як Румунія шукає інструменти для стримування РФ

Румунія однією з перших держав регіону відчула небезпеку від РФ, почавши вибудовувати систему противаг російському впливу.
20 вересня 2021 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

Серйозність ситуації на газовому ринку не означає неминучість програшу. Україна може зберегти транзит, завантажити ГТС і при цьому значно знизити ціни.  
18 вересня 2021 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)