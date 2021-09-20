Туск запропонував змінити Конституцію Польщі, щоб виключити Polexit

Лідер польської опозиційної партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск запропонував правлячій партії "Право і справедливість" внести в Конституцію положення, яке виключить вихід з ЄС без рішення абсолютної більшості у парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Зараз в Конституції Польщі йдеться лише про правила приєднання до міжнародних організацій, а не про правила виходу з них. Ось чому для виходу з ЄС може бути досить простого акта парламенту і підпису президента.

Зміни в Конституцію неможливо внести без більшості у дві третини депутатів парламенту.

Перша реакція ПіС на пропозицію була позитивною. "Ми не говоримо ні. Насправді це цілком можливо", - сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Раніше лідер партії "Право і справедливість", віцепрем’єр Ярослав Качинський заявив, що останні суперечки з Брюсселем не означають можливого виходу Польщі з ЄС, але Польща хоче "залишатись суверенною країною".

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