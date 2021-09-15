Лідер правлячої партії Польщі: "Polexit не буде"

Лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість", віцепрем’єр Ярослав Качинський заявив, що останні суперечки з Брюсселем не означають можливого виходу Польщі з ЄС, але Польща хоче "залишатись суверенною країною".

Про це він заявив в інтерв’ю PAP, пише "Європейська правда".

На запитання про те, чи ПіС збирається ініціювати вихід Польщі з Євросоюзу, як заявляють деякі представники опозиції, Качинський сказав, що це не так.

"Polexit не буде. Це пропагандистська ідея, яка багато разів використовувалася проти нас. Ми явно бачимо майбутнє Польщі в Євросоюзі", - сказав він.

Водночас Качинський заявив про "кризу у ЄС" та звинуватив Німеччину у використанні інструментів блоку в своїх інтересах.

"Ми однозначно хочемо покласти край кризі, яку ми бачимо у ЄС. Договори значною мірою перестають застосовуватися або використовуються як привід. Також порушується принцип рівності країн, і в дуже кричущий спосіб. Є тенденції перетворювати ЄС на інструмент сильніших держав, зокрема однієї - Німеччини. Ми повинні протидіяти цьому. Ми хочемо, щоб договори ЄС були уточнені, щоб різні типи зловживань радикально зупинялися", - заявив лідер ПіС.

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Він зауважив, що є сфери повноважень ЄС, а є ті, де питання належать до компетенцій кожної окремої країни, назвавши серед таких і питання судової системи, та що втручання в такі сфери не повинно бути.

"Ми хочемо бути у ЄС, але й хочемо залишатися суверенною країною… Є ще один принцип, який має поважатися - принцип рівності країн. Якщо щось можна в одній країні, то треба, щоб це було дозволено у всіх", - підкреслив Качинський.

Він зазначив, що зараз відбувається Конференція щодо майбутнього Європи, але Польща хоче запропонувати план альтернативний тому, який презентують там, і має "чітке бачення".

Качинський також висловив сподівання, що Єврокомісія невдовзі затвердить польський план відновлення економіки, від якого залежить отримання 36 млрд євро.

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