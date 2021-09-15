Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Лідер правлячої партії Польщі: "Polexit не буде"

Середа, 15 вересня 2021, 09:36

Лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість", віцепрем’єр Ярослав Качинський заявив, що останні суперечки з Брюсселем не означають можливого виходу Польщі з ЄС, але Польща хоче "залишатись суверенною країною".

Про це він заявив в інтерв’ю PAP, пише "Європейська правда".

На запитання про те, чи ПіС збирається ініціювати вихід Польщі з Євросоюзу, як заявляють деякі представники опозиції, Качинський сказав, що це не так.

Читайте також
Понад 50 сенаторів Польщі застерегли, що в інтересах країни - залишатися членом ЄС

"Polexit не буде. Це пропагандистська ідея, яка багато разів використовувалася проти нас. Ми явно бачимо майбутнє Польщі в Євросоюзі", - сказав він.

Водночас Качинський заявив про "кризу у ЄС" та звинуватив Німеччину у використанні інструментів блоку в своїх інтересах. 

"Ми однозначно хочемо покласти край кризі, яку ми бачимо у ЄС. Договори значною мірою перестають застосовуватися або використовуються як привід. Також порушується принцип рівності країн, і в дуже кричущий спосіб. Є тенденції перетворювати ЄС на інструмент сильніших держав, зокрема однієї - Німеччини. Ми повинні протидіяти цьому. Ми хочемо, щоб договори ЄС були уточнені, щоб різні типи зловживань радикально зупинялися", - заявив лідер ПіС. 

Читайте також
Європарламент закликав до санкцій проти Польщі і Угорщини через ставлення до ЛГБТІК

Він зауважив, що є сфери повноважень ЄС, а є ті, де питання належать до компетенцій кожної окремої країни, назвавши серед таких і питання судової системи, та що втручання в такі сфери не повинно бути. 

"Ми хочемо бути у ЄС, але й хочемо залишатися суверенною країною… Є ще один принцип, який має поважатися - принцип рівності країн. Якщо щось можна в одній країні, то треба, щоб це було дозволено у всіх", - підкреслив Качинський. 

Він зазначив, що зараз відбувається Конференція щодо майбутнього Європи, але Польща хоче запропонувати план альтернативний тому, який презентують там, і має "чітке бачення". 

Качинський також висловив сподівання, що Єврокомісія невдовзі затвердить польський план відновлення економіки, від якого залежить отримання 36 млрд євро.

Читайте також: Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua

Статті

Момент істини для судової реформи: яким шляхом піде Україна

Справедлива судова система — це щось дуже європейське. І також дуже євроатлантичне. Настав час приступити до роботи та впровадити цю реформу.
15 вересня 2021 — Матті Маасікас, посол Євросоюзу в Україні

Ліки для Європи: як українській фармацевтиці вийти на ринок ЄС

Угода АСАА між ЄС та Ізраїлем у фармацевтичній галузі – це важливий прецедент, до якого може апелювати Україна під час перегляду УА.
15 вересня 2021 — Назар Бобицький, UBTA

Напередодні історичної поразки: як партія Меркель втратила шанси на перемогу

Чому партія Меркель стрімко втрачає шанси на збереження влади? І що чекає німецьких християнських демократів у опозиції?
14 вересня 2021 — Віктор Савінок, Берлін, для Європейської правди