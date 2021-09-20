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Туск предложил изменить Конституцию Польши, чтобы исключить Polexit

Понедельник, 20 сентября 2021, 12:17

Лидер польской оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск предложил правящей партии "Право и справедливость" внести в Конституцию положение, исключающее выход из ЕС без решения абсолютного большинства в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сейчас в Конституции Польши речь идет лишь о правилах присоединения к международным организациям, а не о правилах выхода из них. Вот почему для выхода из ЕС может быть достаточно простого акта парламента и подписи президента.

Изменения в Конституцию невозможно внести без большинства в две трети депутатов парламента.

Первая реакция ПиС на предложение была положительной. "Мы не говорим нет. На самом деле это вполне возможно", - сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Ранее лидер партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что последние споры с Брюсселем не означают возможного выхода Польши из ЕС, но Польша хочет "оставаться суверенной страной".

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Польша Туск
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