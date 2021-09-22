Чому британський прем'єр Джонсон знову переформатував уряд

Британський прем'єр Борис Джонсон знову переформатує свій уряд. Під ротацію потрапили навіть такі важливі міністри, як голова МЗС.

Якщо раніше прем’єр підбирав кабінет із однодумців, то тепер кадрові зміни вносяться радше через безвихідь – ситуація у Консервативній партії погіршилася, і прем'єру треба шукати тих, хто здатний забезпечити швидкі та позитивні результати.

Про складні часи для консерваторів читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва Антикризова команда Джонсона: що стоїть за кадровими змінами у британському уряді.

Перестановки в британському міністерському кабінеті вже стали певною звичкою за останні роки.

Нещодавно кабінет Джонсона отримав пару нових облич – причому на дуже високих та важливих постах.

Нинішня урядова перебудова відбувається у досить непростий – особливо для Бориса Джонсона – час.

Останні соціологічні заміри показують, що підтримка уряду консерваторів впала до найнижчого рівня з 2019 року. Більш того, якби парламентські вибори відбулися зараз, то консерватори отримали б 33% голосів виборців, тоді як лейбористи — 35%.

Складний та скандальний договір з ЄС, введення жорсткого карантину, а потім нові переговори з ЄС, і теж скандальні та складні – все це припало на останній склад британського уряду.

Щоб уникнути подальшого падіння рейтингів, Борису Джонсону треба створити доволі активну та зовнішньо дієву систему, в якій урядовцям не вдається відгородитися від спостереження ЗМІ та своїх начальників п’ятирічками та довгими стратегіями. Результати мають наставати/бути в процесі роботи/мати вимірювані строки та показники вже протягом перших місяців на посаді.

Які ж відбулися заміни і як вони мають вплинути на країну читайте в статті Олександра Краєва Антикризова команда Джонсона: що стоїть за кадровими змінами у британському уряді.