Почему британский премьер Джонсон снова переформатировал правительство

Британский премьер Борис Джонсон снова переформатирует свое правительство. В ротацию попали даже такие важные министры, как глава МИД.

Если ранее премьер подбирал кабинет из единомышленников, то теперь кадровые изменения вносятся скорее от безысходности - ситуация в Консервативной партии ухудшилась, и премьеру надо искать тех, кто способен обеспечить быстрые и положительные результаты.

О сложных временах для консерваторов читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева Антикризисная команда Джонсона: что стоит за кадровыми изменениями в британском правительстве.

Перестановки в британском министерском кабинете уже стали определенной привычкой за последние годы.

Недавно кабинет Джонсона получил пару новых лиц - причем на очень высоких и важных постах.

Нынешняя правительственная перестройка происходит в достаточно непростое - особенно для Бориса Джонсона - время.

Последние социологические замеры показывают, что поддержка правительства консерваторов упала до самого низкого уровня с 2019 года. Более того, если бы парламентские выборы состоялись сейчас, то консерваторы получили бы 33% голосов избирателей, тогда как лейбористы - 35%.

Сложный и скандальный договор с ЕС, введение жесткого карантина, а затем новые переговоры с ЕС, и тоже скандальные и сложные - все это пришлось на последний состав британского правительства.

Чтобы избежать дальнейшего падения рейтингов, Борису Джонсону надо создать достаточно активную и внешне действенную систему, в которой чиновникам не удастся отгородиться от наблюдения СМИ и своих начальников пятилетками и длинными стратегиями. Результаты должны наступать / быть в процессе работы / иметь измеряемые сроки и показатели уже в течение первых месяцев на должности.

Какие же состоялись замены и как они должны повлиять на страну читайте в статье Александра Краева Антикризисная команда Джонсона: что стоит за кадровыми изменениями в британском правительстве.