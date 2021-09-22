Суд у Нідерландах не побачив дискримінації у вибіркових перевірках громадян за етнічними ознаками

Суд у Гаазі постановив, що врахування зовнішніх етнічних ознак для рішення про вибіркову перевірку статусу особи при в’їзді в країну не є дискримінацією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

У разі перетину внутрішніх кордонів всередині ЄС прикордонні перевірки не проводяться, але можливі вибіркові перевірки для запобігання нелегальному перебуванню в країні.

Позов ініціювала у лютому Amnesty International та ще кілька правозахисних організацій. Вони скаржились на те, що на рішення служби безпекового нагляду MTV про перевірку може впливати колір шкіри та етнічне походження мандрівника, і що ці ознаки враховуються у формуванні "профілів ризику".

Суд у рішенні постановив, що співробітники MTV можуть враховувати зовнішні етнічні ознаки, як раса та колір шкіри, коли вирішують провести перевірку певної особи на кордоні Нідерландів при в’їзді в країну, і це не є дискримінацією, якщо присутні й інші індикатори ризику.

"Сам факт того, що етнічні ознаки враховуються MTV у її роботі не є за замовчуванням дискримінацією… Можливість встановити громадянство дуже важливе для ефективної роботи служби, тому що це може бути пов’язано зі статусом особи. Зовнішні етнічні ознаки не є ключовим фактором, але можуть бути важливим індикатором для визначення походження та громадянства певної особи", - зазначив суддя.

Держсекретар з юстиції та безпеки раніше зазначав, що у визначенні потенційного ризику враховуються також маршрут, склад групи мандрівників та їхня поведінка, а зовнішні ознаки, що вказують на етнічне походження, є тільки одним з індикаторів.