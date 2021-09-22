Суд в Нидерландах не счел дискриминацией выборочные проверки граждан по этническим признакам

Суд в Гааге постановил, что учет внешних этнических признаков для решения о выборочной проверке статуса лица при въезде в страну не является дискриминацией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

В случае пересечения внутренних границ внутри ЕС пограничные проверки не проводятся, но возможны выборочные проверки для предотвращения нелегального пребыванию в стране.

Иск инициировала в феврале Amnesty International и еще несколько правозащитных организаций. Они жаловались на то, что на решение службы безопасности MTV о проверке может влиять цвет кожи и этническое происхождение путешественника, и эти признаки учитываются в формировании "профилей риска".

Суд в решении постановил, что сотрудники MTV могут учитывать внешние этнические признаки, как раса и цвет кожи, когда решают провести проверку на границе Нидерландов при въезде в страну, и это не является дискриминацией, если присутствуют и другие индикаторы риска.

"Сам факт того, что этнические признаки учитываются MTV в её работе не является по умолчанию дискриминацией ... Возможность установить гражданство очень важно для эффективной работы службы, так как это может быть связано со статусом лица. Внешние этнические признаки не являются ключевым фактором, но могут быть важным индикатором для определения происхождения и гражданства определенного лица", - отметил судья.

Госсекретарь юстиции и безопасности ранее отмечал, что в определении потенциального риска учитываются также маршрут, состав группы путешественников и их поведение, а внешние признаки, указывающие на этническое происхождение, что является только одним из индикаторов.