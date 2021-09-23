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Невідомі злили в мережу QR-код до ковід-сертифікату Макрона

Четвер, 23 вересня 2021, 20:10

У Франції розшукують медиків чи медика, за участі яких у мережу потрапив справжній QR-код до ковід-сертифікату президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

QR-код з сертифікату президента почали поширювати в соцмережі у понеділок. З нього можна було прочитати дату народження Макрона, деталі про вакцину, якою він щеплений, та дату вакцинації. Код пов’язаний з персональним ковід-сертифікатом, таким самим, який зараз потрібний французам у повсякденному житті для допуску у ресторани чи на масові заходи.

У Єлисейському палаці підтвердили, що код справді належить Макрону.

Перед тим, як стало відомо про витік, до даних президента у реєстрі вакцинації отримували доступ близько 50 медпрацівників. 

Професійний орган медиків, що стежить за дотриманням професійних та етичних стандартів, заявив, що такі дії є порушенням конфіденційності і недоброчесним медикам погрожують дисциплінарними санкціями, проте досі невідомо, хто саме стоїть за витоком.  

Після інциденту сертифікат Макрона прив’язали до нового QR-коду, а попередній вже недійсний. 

Код містить досить обмежену інформацію, яка не становила особливої таємниці, але інцидент додатково привернув увагу до безпеки даних в контексті ковід-сертифікатів.

За європейським законодавством про приватність, медичні дані відносять до категорії найчутливішої інформації, що повинна захищатись особливо ретельно.

Як повідомляє RTL, перед тим у мережі поширювали також код до сертифікату прем'єра Жана Кастекса - це сталось після того, як його випадково сфотографував фотокореспондент у достатній якості, щоб його можна було відсканувати.  

Нагадаємо, Франція однією з перших у Європі зробила ковід-сертифікат невід’ємною частиною повсякденного життя - попри багатотисячні протести. 

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Франція Вакцини
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