У Нідерландах 12-річний хлопчик через суд домігся права вакцинуватися від коронавірусу

12-річний хлопчик з нідерландського міста Гронінген виграв судовий розгляд за право зробити щеплення від COVID-19, щоб він міг відвідати свою вмираючу бабусю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У судових документах говорилося, що хлопчик хотів проводити якомога більше часу зі своєю бабусею, у якої метастатичний рак легенів і яка "знаходиться на останніх етапах свого життя".

Суддя відкинув аргументи батька хлопчика про те, що вакцини "перебувають на стадії тестування" і становлять небезпеку для репродуктивних органів, заявивши, що вони не мають наукової основи.

Суддя сказав, що хлопчикові слід зробити щеплення якомога швидше, тому що його інтереси важливіші за турботу батька.

Вакцини схвалені для голландців у віці 12-17 років, але для дітей молодше 17 років потрібна згода обох батьків. Мати хлопчика підтримала його позов, але пара розлучена.

Нідерландське законодавство говорить, що якщо батьки не можуть дійти згоди, суддя повинен винести рішення в інтересах дитини.