В Нидерландах 12-летний мальчик через суд добился права вакцинироваться от коронавируса

12-летний мальчик из нидерландского города Гронинген выиграл судебное разбирательство за право сделать прививку от COVID-19, чтобы он мог навестить свою умирающую бабушку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В судебных документах говорилось, что мальчик хотел проводить как можно больше времени со своей бабушкой, у которой метастатический рак легких и которая "находится на последних этапах своей жизни".

Судья отверг доводы отца мальчика о том, что вакцины "находятся на стадии тестирования" и представляют опасность для репродуктивных органов, заявив, что они не имеют научной основы.

Судья сказал, что мальчику следует сделать прививку как можно скорее, так как его интересы важнее заботы отца.

Вакцины одобрены для голландцев в возрасте 12-17 лет, но для детей младше 17 лет требуется согласие обоих родителей. Мать мальчика поддержала его иск, но пара разведена.

Нидерландское законодательство говорит, что если родители не могут прийти к согласию, судья должен вынести решение в интересах ребенка.