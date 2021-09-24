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ЄС засудив Росію за кібератаки на його держави-члени

П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:03

ЄС засудив зловмисну діяльність російських хакерів і закликав РФ до відповідальної поведінки у кіберпросторі.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

"Деякі держави-члени ЄС спостерігали шкідливу кібердіяльність і пов’язували її з російською державою. Така діяльність є неприйнятною, оскільки вона загрожує нашій цілісності та безпеці, демократичним цінностям та принципам та основоположному функціонуванню наших демократій" заявив Боррель.

За його словами, ці шкідливі кібердії були спрямовані на численних членів парламентів, урядовців, політиків, представників преси та громадянського суспільства в ЄС шляхом доступу до комп’ютерних систем та особистих акаунтів та крадіжки даних.

"Ця діяльність суперечить нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, схваленим усіма державами-членами ООН, і намагається підірвати наші демократичні інститути та процеси, у тому числі шляхом поширення  дезінформації та маніпулювання інформацією" - йдеться у заяві.

"Європейський Союз та його держави-члени рішуче засуджують цю шкідливу кібердіяльність, яку всі причетні мають негайно припинити. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися норм відповідальної державної поведінки у кіберпросторі" - наголосив головний дипломат ЄС

За його словами, Європейський Союз повернеться до цього питання на майбутніх зустрічах і розгляне можливість вжиття подальших кроків.

На початку вересня міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що уряд має "достовірну інформацію" про те, що хакерські атаки на німецьких політиків можуть бути приписані суб'єктам в Росії, "зокрема, російській військовій розвідці ГРУ".

Російський уряд закликали негайно припинити незаконну діяльність.

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кібербезпека
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