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Німеччина звинуватила РФ у кібератаках перед виборами до Бундестагу

Понеділок, 6 вересня 2021, 14:41

Після хвилі кібератак на німецьких політиків Берлін звернувся до російського уряду з вимогою припинити цю кіберактивність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Речниця Міністерства закордонних справ заявила у понеділок: "Уряд Німеччини закликає уряд Росії негайно припинити цю незаконну кіберактивність".

Державний секретар Мігель Бергер передав цю вимогу безпосередньо представнику МЗС Росії на засіданні Вищої робочої групи з питань політики безпеки минулого тижня.

Цього року органи безпеки Бундестагу щонайменше тричі повідомляли про кібератаки іноземних спецслужб на парламентарів. Зовсім недавно постраждали кілька членів партій ХДС та СДПН.

У листі від 24 червня Федеральне відомство з охорони Конституції та Федеральне відомство з інформаційної безпеки (BSI) оголосили: "З огляду на майбутні федеральні вибори 2021 року, Федеральне відомство з охорони Конституції зараз зауважує, що напади спецслужб на членів партії посилюються". Іноземні спецслужби можуть скористатися отриманим доступом "для публікації особистої та інтимної інформації або сфабрикованих фейкових новин", попередили Управління з охорони Конституції та BSI.

Підозрюється, що російська хакерська група Ghostwriter стоїть за фішинг-атаками, під час яких хакери намагалися отримати доступ до приватних акаунтів парламентарів.

"Федеральний уряд має достовірні дані, на підставі яких можна казати про причетність Ghostwriter, кіберсуб'єкта російської держави і, зокрема, ГРУ, російської військової розвідки", - сказала речниця МЗС.

Уряд розцінює цей "неприйнятний підхід як загрозу безпеці Федеративної Республіки Німеччина та демократичному процесу прийняття рішень і як важкий тягар для двосторонніх відносин".

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Німеччина кібербезпека Росія
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