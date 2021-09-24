Кількість прохачів притулку в ЄС за весну зросла більше ніж удвічі

Кількість осіб, які шукають притулку в Європейському Союзі, за весняні місяці зросла більш ніж удвічі.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Майже 103 900 осіб подали заявки на міжнародний захист у країнах ЄС у період з квітня по червень цього року, за даними Євростату, що на 115% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Разом з цим число прохачів притулку все ще значно нижче допандемійного рівня.

При цьому сирійці представляли приблизно п’яту частину заявників - це найбільша група прохачів притулку, за ними йдуть афганці (таких 13%) та пакистанці (4%).

Кількість дітей без супроводу, які звертаються з проханням про надання притулку, також зросла і досягла 4240 осіб, при цьому більшість неповнолітніх подавали документи на в’їзд до Бельгії, Австрії та Німеччини.

Балтійські країни Естонія та Латвія, а також Чехія та Мальта не реєстрували жодних заяв від дітей без супроводу.

Саме Західна Європа - Німеччина, Франція та Іспанія - зареєструвала найбільшу кількість прохачів, які подали заявки, тоді як Угорщина, уряд якої рішуче виступає проти міграції мусульман до Європи, отримала лише 10 заявок.

За даними Євростату, кількість людей, які повторно подали клопотання про надання притулку, зменшилася на 51% у порівнянні з першими трьома місяцями року.