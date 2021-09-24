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Число просителей убежища в ЕС за весну выросло более чем вдвое

Пятница, 24 сентября 2021, 15:55

Число лиц, ищущих убежища в Европейском Союзе, за весенние месяцы выросло более чем вдвое.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейский правда".

Почти 103 900 человек подали заявки на международную защиту в странах ЕС в период с апреля по июнь этого года, по данным Евростата, что на 115% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Вместе с тем число просителей убежища все еще значительно ниже допандемийного уровня.

При этом сирийцы составляли примерно пятую часть заявителей - это самая большая группа просителей убежища, за ними следуют афганцы (таких 13%) и пакистанцы (4%).

Количество детей без сопровождения, которые обращаются с просьбой о предоставлении убежища, также возросло и достигло 4240 человек, при этом большинство несовершеннолетних подавали документы на въезд в Бельгии, Австрии и Германии.

Балтийские страны Эстония и Латвия, а также Чехия и Мальта не регистрировали никаких заявлений от детей без сопровождения.

Именно Западная Европа - Германия, Франция и Испания - зарегистрировала наибольшее количество просителей, подавших заявки, тогда как Венгрия, правительство которой решительно выступает против миграции мусульман в Европу, получила только 10 заявок.

По данным Евростата, количество людей, которые повторно подали ходатайство о предоставлении убежища, уменьшилось на 51% по сравнению с первыми тремя месяцами года.

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