Темпи вакцинації від коронавірусу в Грузії уповільнились вдвічі
Субота, 25 вересня 2021, 13:55
За останні два тижні темпи вакцинації проти коронавірусу в Грузії сповільнилися приблизно в два рази.
Про це свідчать дані Національного центру з контролю над захворюваннями і громадського здоров'я, передає "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".
За останні п'ять днів в країні зробили всього 68 364 щеплення, в середньому по 12-14 тисяч уколів день.
24 вересня щеплення зробили 13 580 громадянам. Для порівняння, 11 вересня в Грузії провели 25 132 щеплення.
В цілому станом на 25 вересня в Грузії зробили 1 729 672 щеплення від коронавірусу.
Повний курс вакцинації пройшла 762 231 особа, що становить 26,7% дорослого населення країни. Тільки одну дозу вакцини отримали 889 903 осіб або 34,1% дорослого населення.
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