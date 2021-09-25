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Темпи вакцинації від коронавірусу в Грузії уповільнились вдвічі

Субота, 25 вересня 2021, 13:55

За останні два тижні темпи вакцинації проти коронавірусу в Грузії сповільнилися приблизно в два рази.

Про це свідчать дані Національного центру з контролю над захворюваннями і громадського здоров'я, передає "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За останні п'ять днів в країні зробили всього 68 364 щеплення, в середньому по 12-14 тисяч уколів день.

24 вересня щеплення зробили 13 580 громадянам. Для порівняння, 11 вересня в Грузії провели 25 132 щеплення.

В цілому станом на 25 вересня в Грузії зробили 1 729 672 щеплення від коронавірусу.

Повний курс вакцинації пройшла 762 231 особа, що становить 26,7% дорослого населення країни. Тільки одну дозу вакцини отримали 889 903 осіб або 34,1% дорослого населення.

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Грузія Вакцини
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