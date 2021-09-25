Темпы вакцинации в Грузии замедлились вдвое
Суббота, 25 сентября 2021, 13:55
За последние две недели темпы вакцинации против коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза.
Об этом свидетельствуют данные Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
За последние пять дней в стране сделали всего 68364 прививки, в среднем по 12-14 тысяч уколов день.
24 сентября прививки сделали 13 580 гражданам. Для сравнения, 11 сентября в Грузии провели 25132 прививки.
В целом по состоянию на 25 сентября в Грузии сделали 1729672 прививки от коронавируса.
Полный курс вакцинации прошли 762231 человек, что составляет 26,7% взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины получили 889 903 человек или 34,1% взрослого населения.
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