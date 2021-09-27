На місцевих виборах в другому найбільшому місті Австрії перемогли комуністи

На місцевих виборах в австрійському Ґраці, центрі землі Штирія, найбільше голосів віддали за KPÖ - Комуністичну партію Австрії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

За попередніми результатами, KPÖ наростила підтримку на 8,5% і перемогла з 28,8% голосів.

Правоцентристська Австрійська народна партія ÖVP, яку представляє і канцлер Австрії Себастьян Курц, "просіла" на 11,7% і отримала 26,1%. Зігфрід Нагль від ÖVP, який був мером Ґраца останні 18 років, після цього заявив про свою відставку і поступиться своєю посадою.

Замість нього місто очолить лідерка комуністів Ельке Кар - як найбільша фракція, комуністи можуть висувати її кандидатуру.

Також у місті історичну перемогу отримали "Зелені" з лідеркою Юдіт Швентнер - 16,7%, що на 6,2% більше за попередній результат.

Австрійська партія свободи FPÖ втратила майже 5% і отримала 11,3% голосів.