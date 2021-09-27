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На местных выборах во втором крупнейшем городе Австрии побеждают коммунисты

Понедельник, 27 сентября 2021, 09:03

На местных выборах в австрийском Граце, центре земли Штирия, больше всего голосов отдали за KPÖ - Коммунистическую партию Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

По предварительным результатам, KPÖ нарастила поддержку на 8,5% и победила с 28,8% голосов.

 

Правоцентристская Австрийская народная партия ÖVP, которую представляет и канцлер Австрии Курц, "просела" на 11,7% и получила 26,1%. Зигфрид Нагль от ÖVP, который был мэром Граца последние 18 лет, после этого заявил о своей отставке.

Вместо него город возглавит лидер коммунистов Эльке Кар - как самая большая фракция, коммунисты могут выдвигать её кандидатуру.

Также в городе историческую победу одержали "Зеленые" с лидером Юдит Швентнер - 16,7%, что на 6,2% больше предыдущего результата.

Австрийская партия свободы FPÖ потеряла почти 5% и получила 11,3% голосов.

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Австрія
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