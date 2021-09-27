Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

США закриють в’їзд для щеплених "Спутником V" - ЗМІ

Понеділок, 27 вересня 2021, 20:56

США з листопада закриють в’їзд всім, хто був щеплений вакцинами, не схваленими ВООЗ, зокрема російським "Спутником V".

Про це повідомляє Washington Post, передає "Європейська правда".

Минулого тижня Сполучені Штати оголосили, що незабаром відкриють свої кордони для іноземних мандрівників, щеплених проти коронавірусу, послабивши обмеження для широкого кола відвідувачів вперше з початку пандемії.

Але нові правила, які мають набути чинності в листопаді, також закривають кордон для багатьох людей, які вважають себе повністю імунізованими, включаючи мільйони людей, які отримали дві дози російської вакцини "Спутник V".

У більш широкому плані план США - це ще один удар по виробниках "Спутник V", який Москва з гордістю проголосила першою вакциною від коронавірусу, зареєстрованою для використання. Незважаючи на те, що вакцина мала бути потужним інструментом пандемічної дипломатії, її обмежене прийняття за кордоном та повільні темпи постачання залишили її позаду не тільки західних вакцин, а й тих, що виробляються китайськими виробниками.

Новий американський план вимагає, щоб більшість мандрівників, які прагнуть в’їзду до Сполучених Штатів, були щеплені вакцинами, дозволеними для екстреного використання Агентством з контролю за продуктами та ліками США або Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Йдеться про вакцини, виготовлені компаніями Pfizer та Moderna, а також препарати, розроблені китайськими компаніями, такими як Sinopharm та Sinovac.

Однак "Спутник V" ще не схвалений ВООЗ. Цього тижня організація заявила, що призупинила процес огляду вакцини, посилаючись на стурбованість виробничою практикою на заводах у Росії та сумнівами щодо дотримання стандартів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Туризм
powered by lun.ua

Статті

Незакінчений конфлікт: що відбувається з Карабахом за рік після війни

Рівно рік тому на Південному Кавказі почалася нова війна. Попри поразку Вірменії, війна не поставила всі крапки над "і" щодо майбутнього Нагірного Карабаху.
27 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року

У Німеччині ще рахують голоси, але коаліціада вже почалася. Хто став переможцем гонки і хто отримає "золоту акцію" у формуванні коаліції?
27 вересня 2021 — Іванна Костіна, Європейська правда

Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель

"Будь-який новий німецький лідер захоче врегулювати свої відносини з РФ. Однак населення Німеччини почало критичніше ставитися до Путіна".
24 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда