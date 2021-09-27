США закриють в’їзд для щеплених "Спутником V" - ЗМІ

США з листопада закриють в’їзд всім, хто був щеплений вакцинами, не схваленими ВООЗ, зокрема російським "Спутником V".

Про це повідомляє Washington Post, передає "Європейська правда".

Минулого тижня Сполучені Штати оголосили, що незабаром відкриють свої кордони для іноземних мандрівників, щеплених проти коронавірусу, послабивши обмеження для широкого кола відвідувачів вперше з початку пандемії.

Але нові правила, які мають набути чинності в листопаді, також закривають кордон для багатьох людей, які вважають себе повністю імунізованими, включаючи мільйони людей, які отримали дві дози російської вакцини "Спутник V".

У більш широкому плані план США - це ще один удар по виробниках "Спутник V", який Москва з гордістю проголосила першою вакциною від коронавірусу, зареєстрованою для використання. Незважаючи на те, що вакцина мала бути потужним інструментом пандемічної дипломатії, її обмежене прийняття за кордоном та повільні темпи постачання залишили її позаду не тільки західних вакцин, а й тих, що виробляються китайськими виробниками.

Новий американський план вимагає, щоб більшість мандрівників, які прагнуть в’їзду до Сполучених Штатів, були щеплені вакцинами, дозволеними для екстреного використання Агентством з контролю за продуктами та ліками США або Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Йдеться про вакцини, виготовлені компаніями Pfizer та Moderna, а також препарати, розроблені китайськими компаніями, такими як Sinopharm та Sinovac.

Однак "Спутник V" ще не схвалений ВООЗ. Цього тижня організація заявила, що призупинила процес огляду вакцини, посилаючись на стурбованість виробничою практикою на заводах у Росії та сумнівами щодо дотримання стандартів.