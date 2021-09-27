США закроют въезд для привитых "Спутником V" - СМИ

США с ноября закроют въезд всем, кто был привит вакцинами, не одобренными ВОЗ, в частности российским "Спутником V".

Об этом сообщает Washington Post, передает "Европейская правда".

На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили, что вскоре откроют свои границы для иностранных путешественников, привитых против коронавируса, ослабив ограничения для широкого круга посетителей впервые с начала пандемии.

Но новые правила, которые должны вступить в силу в ноябре, также закрывают границу для многих людей, которые считают себя полностью иммунизированными, включая миллионы людей, которые получили две дозы российской вакцины "Спутник V".

В более широком плане план США - это еще один удар по производителям "Спутник V", который Москва с гордостью провозгласила первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной для использования. Несмотря на то, что вакцина должна быть мощным инструментом пандемической дипломатии, ее ограниченное принятие за рубежом и медленные темпы поставки оставили ее позади не только западных вакцин, но и тех, что производятся китайскими производителями.

Новый американский план требует, чтобы большинство путешественников, стремящихся въехать в Соединенные Штаты, были привиты вакцинами, разрешенными для экстренного использования Агентством по контролю за продуктами и лекарствами США или Всемирной организацией здравоохранения. Речь идет о вакцинах, изготовленных компаниями Pfizer и Moderna, а также препаратах, разработанных китайскими компаниями, такими как Sinopharm и Sinovac.

Однако "Спутник V" еще не одобрен ВОЗ. На этой неделе организация заявила, что приостановила процесс осмотра вакцины, ссылаясь на обеспокоенность производственной практикой на заводах в России и сомнениями по соблюдению стандартов.