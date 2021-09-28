Макрон подав скаргу на фотографа за знімки у плавках під час відпустки

Президент Франції Еммануель Макрон подав скаргу проти фотографа, який сфотографував його під час відпочинку в плавках і на водному мотоциклі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами Макрона, публікація таких фото є вторгненням у приватне життя. Прокуратура почала розслідування за даним фактом.

🇫🇷 Le couple Macron a porté plainte pour atteinte à l'intimité contre le photographe Thibaut Daliphard, révèle Europe 1. Il exposait des photographies sur le thème des paparazzades de présidents, juste en face de l'Élysée. Dont une de Macron en jet-ski,une provocation pour Macron pic.twitter.com/aGUJv8qOVV — Nenad ZORKIĆ (@NenadZorkic) September 26, 2021

Знімки були зроблені фотографом Тібо Даліфардом для бульварного журналу Voici у 2020 році, коли Макрон був у відпустці на Лазурному березі. На одному фото він в плавках біля своєї дружини Бріджит, на іншому катається на гідроциклі.

Фотографія з гідроциклом була використана на виставці, присвяченій президентам Франції, в одній з галерей Парижа.

За словами Даліфарда, представники Єлисейського палацу зв'язалися з галереєю і попросили "негайно зняти фотографію".

"На фото на гідроциклі зображений молодий, динамічний президент майже в стилі Кеннеді, тому я не бачу на знімку нічого поганого", - сказав фотограф.

Нагадаємо, французький суд визнав винним в образі президента Еммануеля Макрона 62-річного чоловіка, який зобразив главу держави як Адольфа Гітлера в знак протесту проти політики уряду щодо COVID-19.