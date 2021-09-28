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Макрон подав скаргу на фотографа за знімки у плавках під час відпустки

фото
Вівторок, 28 вересня 2021, 10:04

Президент Франції Еммануель Макрон подав скаргу проти фотографа, який сфотографував його під час відпочинку в плавках і на водному мотоциклі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами Макрона, публікація таких фото є вторгненням у приватне життя. Прокуратура почала розслідування за даним фактом.

Знімки були зроблені фотографом Тібо Даліфардом для бульварного журналу Voici у 2020 році, коли Макрон був у відпустці на Лазурному березі. На одному фото він в плавках біля своєї дружини Бріджит, на іншому катається на гідроциклі.

Фотографія з гідроциклом була використана на виставці, присвяченій президентам Франції, в одній з галерей Парижа.

За словами Даліфарда, представники Єлисейського палацу зв'язалися з галереєю і попросили "негайно зняти фотографію".

"На фото на гідроциклі зображений молодий, динамічний президент майже в стилі Кеннеді, тому я не бачу на знімку нічого поганого", - сказав фотограф.

Нагадаємо, французький суд визнав винним в образі президента Еммануеля Макрона 62-річного чоловіка, який зобразив главу держави як Адольфа Гітлера в знак протесту проти політики уряду щодо COVID-19.

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Макрон
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