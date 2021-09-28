Макрона подал жалобу на фотографа за снимки в плавках во время отпуска

Президент Франции Эммануэль Макрон подал жалобу на фотографа, который сфотографировал его во время отдыха в плавках и на водном мотоцикле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам Макрона, публикация таких фото является вторжением в частную жизнь. Прокуратура начала расследование по данному факту.

🇫🇷 Le couple Macron a porté plainte pour atteinte à l'intimité contre le photographe Thibaut Daliphard, révèle Europe 1. Il exposait des photographies sur le thème des paparazzades de présidents, juste en face de l'Élysée. Dont une de Macron en jet-ski,une provocation pour Macron pic.twitter.com/aGUJv8qOVV — Nenad ZORKIĆ (@NenadZorkic) September 26, 2021

Снимки были сделаны фотографом Тибо Далифардом для бульварного журнала Voici в 2020 году, когда Макрон был в отпуске на Лазурном берегу. На одном фото он в плавках возле своей жены Бриджит, на другом катается на гидроцикле.

Фотография с гидроциклом была использована на выставке, посвященной президентам Франции, в одной из галерей Парижа.

По словам Далифарда, представители Елисейского дворца связались с галереей и попросили "немедленно снять фотографию".

"На фото на гидроцикле изображен молодой, динамичный президент почти в стиле Кеннеди, поэтому я не вижу на снимке ничего плохого", - сказал фотограф.

Напомним, французский суд признал виновным в оскорблении президента Эммануэля Макрона 62-летнего мужчину, который изобразил главу государства как Адольфа Гитлера в знак протеста против политики правительства по COVID-19.