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Макрона подал жалобу на фотографа за снимки в плавках во время отпуска

Вторник, 28 сентября 2021, 10:04

Президент Франции Эммануэль Макрон подал жалобу на фотографа, который сфотографировал его во время отдыха в плавках и на водном мотоцикле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам Макрона, публикация таких фото является вторжением в частную жизнь. Прокуратура начала расследование по данному факту.

Снимки были сделаны фотографом Тибо Далифардом для бульварного журнала Voici в 2020 году, когда Макрон был в отпуске на Лазурном берегу. На одном фото он в плавках возле своей жены Бриджит, на другом катается на гидроцикле.

Фотография с гидроциклом была использована на выставке, посвященной президентам Франции, в одной из галерей Парижа.

По словам Далифарда, представители Елисейского дворца связались с галереей и попросили "немедленно снять фотографию".

"На фото на гидроцикле изображен молодой, динамичный президент почти в стиле Кеннеди, поэтому я не вижу на снимке ничего плохого", - сказал фотограф.

Напомним, французский суд признал виновным в оскорблении президента Эммануэля Макрона 62-летнего мужчину, который изобразил главу государства как Адольфа Гитлера в знак протеста против политики правительства по COVID-19.

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Макрон
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