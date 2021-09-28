До італійської Лампедузи прибув човен з найбільшим за останні роки числом мігрантів

Іржавий, перевантажений рибальський човен, що перевозив 686 осіб, причалив до острова Лампедуза, що стало найбільшим за останні роки прибуттям мігрантів до Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Кораблі італійської берегової охорони супроводжували 15-метровий човен до порту на Лампедузі, який є одним з основних напрямків для лівійських контрабандистів мігрантів.

Рідко коли таке велике судно контрабандистів, що перевозить стільки людей, потрапляє в італійський порт. Найчастіше менші групи мігрантів рятуються в морі протягом кількох днів гуманітарними організаціями після того, як їхні неміцні човни починають набирати воду. Потім рятувальні судна доставляють мігрантів на берег.

"Це найбільша кількість людей, які прибули на одному човні в 2021 році. Такі цифри - за один приїзд - не реєструвалися з серпня 2016 року", - зазначили в агентстві ООН у справах біженців.

За даними групи допомоги "Середземноморська надія" в Лампедузі, серед пасажирів було 658 чоловіків, 12 жінок та 12 неповнолітніх. Вони родом з Єгипту, Марокко, Чаду, Ефіопії, Сирії, Нігерії, Судану та Сенегалу і вирушили в дорогу з Зувари (Лівія).