На итальянскую Лампедузу прибыла лодка с наибольшим за последние годы числом мигрантов

Ржавое, перегруженное рыбацкое судно, перевозившее 686 человек, причалило к острову Лампедуза, что стало крупнейшим за последние годы прибытием мигрантов в Италию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Корабли итальянской береговой охраны сопровождали 15-метровую лодку в порт на Лампедузе, который является одним из основных направлений для ливийских контрабандистов мигрантов.

Редко когда такое большое судно контрабандистов, перевозящее столько людей, попадает в итальянский порт. Чаще всего меньшие группы мигрантов спасаются в море в течение нескольких дней гуманитарными организациями после того, как их непрочные лодки начинают набирать воду. Затем спасательные суда доставляют мигрантов на берег.

"Это самое большое количество людей, прибывших на одном судне в 2021 году. Такие цифры - за один приезд - не зарегистрировались с августа 2016 года", - отметили в агентстве ООН по делам беженцев.

По данным группы помощи "Средиземноморская надежда" в Лампедузе, среди пассажиров было 658 мужчин, 12 женщин и 12 несовершеннолетних. Они родом из Египта, Марокко, Чада, Эфиопии, Сирии, Нигерии, Судана и Сенегала и отправились в путь из Зувары (Ливия).