Литва вислала мігранта, ймовірно пов’язаного з терористами

Литва вже вислала мігранта, який ймовірно підтримував зв’язки з терористами.

Про це заявила глава МВС Литви Агне Білотайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Так, цієї людини точно немає зараз в Литовській Республіці", - сказала вона.

За її словами, відповідальні відомства продовжують пильно спостерігати за ситуацією, діляться інформацією з іншими країнами і "роблять відповідні дії".

Литовські відомства раніше на цьому тижні повідомили, що встановили, що у десятків із затриманих польськими посадовцями мігрантів були докази, що зв'язують їх з екстремістською діяльністю, включаючи зв'язки з "Талібаном" і джихадистським угрупованням "Ісламська держава".

Деякі з цих мігрантів раніше також жили в Росії.

Влада Литви на початку вересня оголосила, що один нелегальний мігрант висилається з Литви через ймовірні зв'язки з терористами, оскільки може становити загрозу для безпеки держави.

В Литву в цьому році через кордон з Білоруссю потрапило майже 4,2 тис. нелегальних мігрантів, переважно з Іраку.