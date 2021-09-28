Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Литва вислала мігранта, ймовірно пов’язаного з терористами

Вівторок, 28 вересня 2021, 17:44

Литва вже вислала мігранта, який ймовірно підтримував зв’язки з терористами.

Про це заявила глава МВС Литви Агне Білотайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Так, цієї людини точно немає зараз в Литовській Республіці", - сказала вона.

За її словами, відповідальні відомства продовжують пильно спостерігати за ситуацією, діляться інформацією з іншими країнами і "роблять відповідні дії".

Литовські відомства раніше на цьому тижні повідомили, що встановили, що у десятків із затриманих польськими посадовцями мігрантів були докази, що зв'язують їх з екстремістською діяльністю, включаючи зв'язки з "Талібаном" і джихадистським угрупованням "Ісламська держава".

Деякі з цих мігрантів раніше також жили в Росії.

Влада Литви на початку вересня оголосила, що один нелегальний мігрант висилається з Литви через ймовірні зв'язки з терористами, оскільки може становити загрозу для безпеки держави.

В Литву в цьому році через кордон з Білоруссю потрапило майже 4,2 тис. нелегальних мігрантів, переважно з Іраку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва мігранти Білорусь
powered by lun.ua

Статті

На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ

Ризик масштабних перебоїв з електропостачанням стає для Європи цілком реальним. Це може серйозно загальмувати відновлення економіки ЄС.
28 вересня 2021 — Олександр Мартиненко, для Європейської правди

Литва проти Китаю: як маленька країна Балтії кидає виклик азійській наддержаві

Більше, аніж будь-яка інша європейська країна, у конфлікт із Китаєм втягнулася маленька Литва. Чому Вільнюс зважився на протистояння та які наслідки це матиме?
28 вересня 2021 — Катерина Кістол, для Європейської правди

Війна регуляторів: чому Україна втратила баланс між захистом ринку та споживача

Як знайти баланс між інтересами споживача і захистом нацвиробника? Для ЄС це питання давно вирішене. Але для України це – нерозв'язна проблема.
28 вересня 2021 — Олена Омельченко, Ольга Самойленко, "Ілляшев та Партнери"