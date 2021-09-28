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Литва выслала мигранта, вероятно связанного с террористами

Вторник, 28 сентября 2021, 17:44

Литва уже выслала мигранта, вероятно, поддерживающего связи с террористами.

Об этом заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Да, этого человека точно нет сейчас в Литовской Республике", - сказала она.

По ее словам, ответственные ведомства продолжают пристально наблюдать за ситуацией, делятся информацией с другими странами и "делают соответствующие действия".

Литовские ведомства ранее на этой неделе сообщили, что установили, что у десятков из задержанных польскими чиновниками мигрантов были доказательства, связывающие их с экстремистской деятельностью, включая связи с "Талибаном" и джихадистских группировкой "Исламское государство".

Некоторые из этих мигрантов ранее также жили в России.

Власти Литвы в начале сентября объявила, что один нелегальный мигрант высылается из Литвы через предполагаемые связи с террористами, поскольку может представлять угрозу для безопасности государства.

В Литву в этом году через границу с Беларусью попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно из Ирака.

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Литва мигранты Беларусь
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